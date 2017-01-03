Sgk İl Müdürü Durmuş Uyardı: Son Tarih 9 Ocak

Erzurum SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, SGK alacakları ödemelerinin ilk taksit ödemeleri tarihinin 9 Ocak tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.



Durmuş konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödemeler ve ilk taksit ödemeleri 2 Ocak olarak açıklanmıştı. Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur.



Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır." dedi. - ERZURUM