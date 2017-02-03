Sgk İl Müdürü Deniz'den Borsa'ya Ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nejat Deniz, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti.



Ziyarette, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan ile ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül hazır bulundu. İl Müdürü Nejat Deniz, SGK'nin çalışmaları hakkında Çandır'ı bilgilendirirken, çalışma hayatında milli seferberlik başlattıklarını söyledi. Deniz, önümüzdeki günlerde tarım, turizm ve ticaret sektörü temsilcileriyle bir araya geleceklerini, çalışma hayatına yön verecek çalışmaları yaşama geçireceklerini kaydetti.



Tarıma özel sigorta sistemi



Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ziyareti nedeniyle SGK İl Müdürü Nejat Deniz'e teşekkür etti. Tarıma özel sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç olduğunu belirten Çandır, kayıt dışılığın tarım sektörünün gelişmesinin önündeki engellerden biri olduğunu söyledi. Tarıma özel sosyal güvenlik sisteminin kurulmasıyla tarıma yatırımın ve tarımsal üretimin artacağını, insanların risk almaktan çekinmeyeceğini kaydeden Çandır, sistemini kurulması için SGK yetkilileriyle birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Nejat Deniz de bir ekip görevlendirerek, önerilen sistem üzerinde çalışmak istediklerini bildirdi. - ANTALYA