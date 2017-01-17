Bitlis'te inşası tamamlanan Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans sistemiyle katıldı.



Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Vali Yardımcısı Kamil Güzel, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mücahit Gülmez ve kurum amirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan "SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmayı dinledi.



Telekonferans sistemiyle önce Bitlis'e bağlanan Erdoğan, Ankara'dan selam ve sevgilerini ileterek, yapımı tamamlanan hizmet binasının görüntüsünü inceledi.



Vali Çınar, Erdoğan'a bütün Bitlisliler adına selam ve saygılarını ileterek, "Açılışını yapacağımız tesisten ve hizmet binasından başka, biten ve açılışa hazır birçok yatırımımız da bulunuyor. Bütün bu yatırımlarımız için yüce devletimize ve zatıalinize, bütün Bitlisliler adına minnettarlığımızı arz ediyorum. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin. Allah sizleri korusun diyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Çınar'a "Kurdele ve makaslar sizde, ya Allah bismillah" diyerek, kurdeleyi kesmesini istedi.



Çınar ve beraberindekiler, kurdeleyi keserek hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.