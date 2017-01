Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsimlerinin, söylemlerinin farklı olduğuna bakmayın. PKK, DEAŞ, FETÖ, YPG, DHKP-C ve diğerleri, hepsi de aynı senaryonun oyuncularıdır. Birbirlerinden farkı yok. Tüm terör örgütlerinin tek bir vazifesi, tek bir misyonu vardır. Bu da milli birliğimizi, ülkemizin bütünlüğünü tehdit etmek suretiyle Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına pranga vurmak, 2023 hedeflerini sabote etmektir. Edemeyecekler." dedi.



Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan "SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Yozgat'ta bir şehir hastanesi açıldığını anımsatarak, "Bu bizim idealimizdi. 'Öyle hastaneler açacağız ki, bu hastanenin içerisine giren vatandaşım 'Bu devletten Allah razı olsun' desin. Sağlam girip, hasta çıktığımız günleri hatırlıyorum." diye konuştu.



Şu anda anamuhalefetin başında olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem SSK'nın başında olduğunu ve televizyoncu Savaş Ay'ın Kılıçdaroğlu'yla bir program yaptığı hatırlatan Erdoğan, o programda yer alan hastane görüntülerini "felaket" olarak niteledi.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Hastanede maalesef yanlış iğne vurmak sebebiyle ölen Trakyalı bir yavrunun dramı anlatılıyordu. O günleri yaşadık ve SSK'nin başındaki o zat o zaman diyordu ki 'E ben hükümete söyledim ama dinletemedim' diyordu. Sorumluluk makamındasın, ne demek dinletemedim. Sen çözeceksin bu işi. Sorumluluk sıradan bir olay değil. Sorumluluk makamında olan o makamın hakkını verecek. O makamın hakkını veremiyorsa bırak git. O makamın hakkını verecek birisi gelsin, alsın o işi götürsün. Bu iş budur."



Yozgat'ın ardından Mersin'deki şehir hastanesini de açacaklarını belirten Erdoğan, "Öyle sedyeler üzerinde dışarıda koştur bilmem ne yap yok. İçeriye girdiğin andan itibaren A'dan Z'ye her şey orada başlayıp, orada bitecek. İnşallah ilk hedef 30 büyük şehrimizde bunları yapmak, ondan sonra daha da yaymak." dedi.



Şehir hastanelerinin sıradan hastaneler olmadığının altını çizen Erdoğan, Kanuni Sultan Süleyman'ın ifadeleriyle "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" anlayışıyla yürüdüklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani koskoca Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'yi, sağlıklı nefese feda edebilmeyi göze alan bir yönetim anlayışı. Bu çok önemli. Çünkü insan önemli onun için. Bir sağlıklı nefes." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eksiklerin hızla tamamlanarak giderilmesi gerektiğini söyledi. "Nereden geldiğimizi bilmezsek nereye gideceğimizi de kestiremeyiz." diyen Erdoğan, her alanda sürekli bu muhasebenin yapılması, adımların da buna göre atılması gerektiğini söyledi.



"Benim sevgili vatandaşlarımın elinde bayraktan başka silah yoktu"



Sosyal güvenliğin Türkiye'nin yaşadığı büyük değişimin en önemli işaretlerinden sadece birisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, ulaşımdan toplu konuta, enerjiden eğitime, tarımdan spora kadar her alanda bu değişimin yaşandığını dile getirdi. Rakamların, yatırımların, eserlerin ve hizmetlerin ortada olduğunun altını çizen Erdoğan, "Sizler Türkiye'nin dört bir yanından gelen kardeşlerimsiniz. Hepiniz bu işin içindesiniz." dedi.



Sadece fiziki gelişmeyle kalmadıklarına, demokraside de çok büyük ilerlemeler kaydettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Milli irade kavramına bizim kadar atıfta bulunan, bizim kadar titizlik gösteren, bizim kadar sahip çıkan bir başka siyasi kadro ve dönem herhalde yoktur." ifadesini kullandı.



Türkiye tarihinde ilk defa bir darbe girişiminin vatandaşların kararlı duruş ve direnişle boşa çıkarmanın başarıldığını belirten Erdoğan, girişim sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafında 29 vatandaşın şehit ve 36 vatandaşın gazi olduğunu anımsattı.



"Benim milletim, benim vatandaşım, benim sevgili kardeşlerim o gece 'haydi meydanlara' dediğimiz zaman niye kalkıp acaba bu Külliyenin hemen etrafına geldi?" sorusunu yönelten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Benim sevgili vatandaşlarımın elinde bayraktan başka silah yoktu. Onun en büyük silahı bayrağımızdı. F-16'lar hemen şu kavşağa bombalar yağdırırken, helikopterler aynı şekilde mermilerini yağdırırken bizim vatandaşımız kaçmadı. Onlar feda-i can ettiler. Çünkü onlar şehadete yürümeye karar vermişlerdi. Yılmadılar. Hele hele bir tanesinin kuzenine telefon edişini hiç unutamıyorum. 'Kuzenim ben artık şehadete gidiyorum, hakkını helal et.' Bu bambaşka bir şey. Hani İstiklal Marşımız'da var ya, 'Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın.' İşte İstanbul'da da, Ankara'da da ülkemizin her bir yanında benim vatandaşım gövdesini siper etti. Kime karşı? Bu hainlere karşı. Onlar yılmadılar. Tankın, topun üzerine o F-16'ların üzerine öyle gittiler. Onun için bu millet çok yüce bir millet, bu millet çok aziz bir millet. O bakımdan diyorum, biz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Allah'ın izniyle çıkacağız. Hiç endişe etmeyin.



İstiklalimizi, istikbalimizi kanlarımızla savunduğumuz bu darbe girişimi, demokrasi tarihimizin en az Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920, en az gerçek anlamda çok partili hayata geçtiğimiz 14 Mayıs 1950 seçimleri kadar önemli bir dönüm noktasıdır. Daha da ileriye giderek, milletimizi harekete geçiren saikler ve göze alınan fedakarlık bakımından bu hadiseyi doğrusu Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımızla aynı çizgide görmemiz gerektiğine inanıyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013'ten bu yana ardı ardına yaşanan hadiselerin Türkiye'nin yeni bir istiklal mücadelesi içinde olduğunu gösterdiğinin ifade ederek, "Bu defa muhatabımız kendi isimleri ve askeriyle karşımıza çıkan düşmanlar değil. Onlar ve onların kullandıkları maşalar olan terör örgütleridir. İsimlerinin, söylemlerinin farklı olduğuna bakmayın. PKK, DEAŞ, FETÖ, YPG, DHKP-C ve diğerleri, hepsi de aynı senaryonun oyuncularıdır. Birbirlerinden farkı yok. Tüm terör örgütlerinin tek bir vazifesi, tek bir misyonu vardır. Bu da milli birliğimizi, ülkemizin bütünlüğünü tehdit etmek suretiyle Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına pranga vurmak, 2023 hedeflerini sabote etmektir. Edemeyecekler. İnşallah biz göremeyeceğiz ama torunlarımız görecek. İnşallah 2053'ü de bu milletin evlatları gerçekleştirecek 2071'i de." değerlendirmesinde bulundu.



