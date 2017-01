Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar, eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa, kim ne derse desin karşısında bizi, hükümeti bulacaktır." dedi.



Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan "SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, dün Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısını anımsatarak, "Diyarbakır'da dün o kanı bozuklar, o alçaklar yine güvenlik güçlerimize saldırdılar, kan döktüler. Dört şehidimiz var." ifadelerini kullandı.



Daha önce de İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'te, Diyarbakır'da, Mardin'de, Elazığ'da, Adana'da aynı amaçla asker, polis, sivil ayrımı gözetmeden insanların katledildiğini ve parlamentoda da hala polise, askere, köy korucularına saldıranları savunanların bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Kimi savunuyorlar? İşte Diyarbakır'daki bu şehitlerimizi alçakça şehit edenleri savunuyorlar. Kimi savunuyorlar? Gaziantep'te bir kına töreninde 56 kardeşimizi şehit edenleri savunuyorlar. Kimi savunuyorlar? Kayseri'de bizim er ve erbaşlarımızı şehit edenleri savunuyorlar. İstanbul'da stadın hemen üstünde oradaki şehitlerimizi alçakça vuranları savunuyorlar. Siz kime neyi anlatıyorsunuz? Siz hangi hakla bu ifadeleri kullanıyorsunuz? Birer maşasınız. Eğer siyaset yapacaksanız seçtiğiniz kelimeleri,cümleleri dikkatli seçeceksiniz. Aksi takdirde şu anda bu ülkenin yönetimi, devletiyle, hükümetiyle gereği neyse, bunun gereğini hukuk içerisinde yapacaktır, yapmaktadır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın."



Erdoğan, konuşmasında Diyarbakır'daki saldırıda şehit düşen polisler ile istikbal ve istiklal mücadelesinde yaşamını yitiren tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazi olanlara ise şifalar diledi.



"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizelerini anımsatan Erdoğan, "Biz bu topraklar için bin yıldır kesintisiz kan döküyoruz. Bayrağımızın rengi estetik durduğu için değil, şehitlerimizin kanlarıyla sulandığı için kırmızıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. O yıldız da şehitlerin ta kendisidir." diye konuştu.



"Değerleri olmayan insan, dalından kopmuş yaprak gibidir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, minarelerden okunan ezanların, salaların insanları sadece ibadete çağırmadığına işaret ederek, "Aynı zamanda bu toprakların ilelebet bizim vatanımız olduğunu her gün tüm dünyaya haykırıyor. Milletimizin bayrak ve ezan hassasiyeti, bu değerleri istiklalinin ve istikbalinin en güçlü sembolleri görmesinden kaynaklanıyor. Bayrağa ve ezana saygısı olmayan hiç kimsenin bu milleti anlaması, bu milletle yüreğini birleştirebilmesi, aynı istikamette bakabilmesi, yürüyebilmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.



Her zaman aileden başlayarak, okulda ve hayatın her alanında çocuklara milli ve manevi değerleri öğretmenin, benimsetmenin çabası içerisinde olunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Değerleri olmayan insan, dalından kopmuş bir yaprak gibidir. Nereye savrulacağını rüzgar belirler. Halbuki biz tıpkı ulu çınar gibi binlerce yıllık şanlı bir geçmişe, devlet geleneğine, medeniyet birikimine sahip bir milletiz." dedi.



Erdoğan, geçmişi birkaç yüzyılı bulmayan coğrafyalarda sıradan hadiseler üzerinden tarih inşa edilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, "Bizim elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyor olmamız çok acıdır. İnşallah önümüzdeki dönemde çocuklarımıza hem medya hem eğitim kurumlarında tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi en iyi, en doğru şekilde öğretecek bir atmosferi hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Finans sektörüne çağrı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik saldırıların en önemli araçlarından birinin de ekonomi olduğunu kaydetti.



Bu alanda eksikliklerden kaynaklanan sıkıntıların da bulunduğunu, bunları gayet iyi bildiklerini ve çözümü için de çalıştıklarını bildiren Erdoğan, "Nitekim, dün gerek Cumhurbaşkanlığındaki ekonomi danışmanlarımla gerekse daha sonra da hükümetteki ekonomiden sorumlu bakan arkadaşlarımızla, başta Başbakanımız olmak üzere bir çalışma yaptık." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 14 yılda ekonominin geçirdiği yapısal dönüşümün ortada olduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme vizyonumuzu da içeren 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için gereken yapısal reformlar zaten gündemimizde. Bununla birlikte şu gerçeğin de farkındayız, özellikle 2013 yılından beri maruz kaldığımız tüm saldırılar, ekonomi boyutuyla kurgulanmakta ve sahnelenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Bu durumun ekonomiyi durdurma, sanayicilere 'yatırım yapmayın, paranızı bankada tutun' söylemlerine kadar pek çok emaresinin bulunduğunu aktaran Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



" Paranızı bankada tutun' denmesi ne demektir biliyor musunuz? 'Paranı o finans kuruluşlarının sahiplerine ver, onlar hiçbir yatırım yapmadan reel sektöre oradan korkunç vurgunlar vursun' demektir. 'Ülkenin reel sektörüne değil, paranı git bankaya yatır, bankanın patronu kimlerse onlar da vurgunu vursun'. Bu odur. Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar, eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa, kim ne derse desin karşısında bizi, hükümeti bulacaktır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcıların kredi alarak mevcut yatırımı varsa onu genişleteceğine veya yeni yatırımlara gireceğine ve bunun da istihdama, üretime etki edeceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eğer bu kredi muslukları açıldığında verilen krediler böyle insanı çıldırtırcasına yüksek faizle olmaz da hakikaten dürüst bir şekilde düşük faizle olursa, yatırımcının rekabet gücünü de artıracaktır. Bu da olduğu zaman, Türkiye'nin sıçrama yapması çok daha kısa, çok daha çabuk olacaktır.



Benim sözlerim birilerinin hoşuna gitmez, bundan memnun olmazlar. Hatta bazıları da 'Siz Cumhurbaşkanı olarak bunları söylemeyin, bunları başkaları söyler...' Olur mu canım, ben sorumluluk makamındayım. Ben söylemezsem olur mu? Bu millet bize oyunu verirken ne dedi, 'Benim haklarımı sonuna kadar koru' dedi. Biz de korumaya mecburuz. Acımasız parayı kullananları ben 'ekonomik terör estiriyorlar' diye vasıflandırıyorum. Bu budur. Bunun başka izahı yoktur."



