Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yapımı Tamamlanan SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni" kapsamında Adana SGK İl Müdürlüğü ile Yüreğir Sosyal Güvenlik Merkezi binaları da hizmete açıldı.



Vali Mahmut Demirtaş, müdürlük binasından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene sinevizyon aracılığıyla bağlandı.



Demirtaş, Adana'da iki hizmet binasının hizmete açılacağını söyledi.



Binalarda 361 çalışanın görev alarak vatandaşlara daha iyi hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Demirtaş, "Adana'ya sağlamış olduğunuz yatırım ve hizmetlerden dolayı sizlere şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.



Konuşmanın ardından Vali Demirtaş, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı (ATB) Şahin Bilgiç, Adana SGK Müdürü Bilal Canpolat ile yetkililer, kurdele keserek binaları hizmete açtı.