Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı ülkelerin güçlü ve zengin oldukları halde mültecileri ülkelerine almadıklarını belirterek, "Aylan bebeğin o kıyıya, sahillere vurmuş resmini çekip, dergilere kapak yapıyorlar. Ümran'ın o halinin hemen fotoğrafını alıp o Ümran bebeği de dergilerine hemen kapak yapabiliyorlar. Tamam da icraat nerede? İcraat yok." dedi.



Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan "SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarını değil, ülkede yaşayan 3 milyonun üzerindeki sığınmacının da temel ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.



Gayri safi milli hasılasıyla Batı'nın çok daha güçlü, zengin olduğu halde, mültecileri ülkelerine almadığını belirten Erdoğan, verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama Aylan bebeğin o kıyıya, sahillere vurmuş resmini çekip, dergilere kapak yapıyorlar. Ümran'ın o halinin hemen fotoğrafını alıp o Ümran bebeği de dergilerine hemen kapak yapabiliyorlar. Tamam da icraat nerede? İcraat yok. Ama biz, tarihimiz itibarıyla o aldığımız sorumluluğun, bize yüklediği sorumluluğun sebebiyle her zaman darda kalanın, her zaman mazlumun, her zaman mağdurun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.



Ülkenin ve milletin yaşadığı bunca badireye rağmen ayakta kalmasını, vatandaş olsun olmasın, tüm mağdurlara, mazlumlara sahip çıkmalarını bu şekilde aldıkları dualara bağladığının altını çizen Erdoğan, milletin ülkesine sahip çıktıkça ülkesini yönetenlerin arkasında duası ve desteğiyle durmaya devam ettikçe Allah'ın izni ve yardımıyla üstesinden gelemeyecekleri hiçbir mesele olmadığını söyledi.



Mehmet Akif Ersoy'un "Sahipsiz olan memleketin batması haktır / Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır / Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar / Uğraş ki telafi edecek bunca zarar var / 'İş bitti, sebatın sonu yoktur!'deme, yılma / Ey millet-i merhume, sakın yeise kapılma." dizelerini okuyan Erdoğan, 14 yıldır yeise kapılmadan çalıştıklarını dile getirdi.



Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın tabiriyle Türkiye'ye çağ atlattıklarını belirterek, bundan sonra 2023 hedeflerine ulaşarak yeni Türkiye'nin inşasını da hızlandıracaklarını ifade etti.



-"Dünyadaki tek örnektir"



Türkiye'de uygulanan genel sağlık sigortasının belki de dünyadaki tek örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu modelin çok dar bir örneğini Amerika uygulamaya kalktı. Başaramadılar ve vazgeçtiler. Biz genel sağlık sigortasını ilk getirdiğimizde birileri ısrarla 'Olmaz, yürümez, yürütemezsiniz, batarsınız, bitersiniz.' dediler. Önümüzü kesmeye çalıştılar. Ama işte görüyorsunuz, yılbaşı itibarıyla 5 yıl geride kaldı ve sistem tıkır tıkır işliyor. Biz neye inandık? 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' dedik." değerlendirmesinde bulundu.



Bu anlayışın en somut tezahürlerinden biri olan Genel Sağlık Sigortası uygulamasını incelemek, yerinde görmek için dünyanın her yerinden Türkiye'ye heyetler geldiğini ifade eden Erdoğan, Sultanahmet Camisi'nde kıldığı Cuma namazından sonra ABD'li bir turist grubuyla arasında geçen diyaloğu anlattı.



ABD'lilerin, "Siz, bu genel sağlık sigortasını nasıl hallettiniz? Obama sizin arkadaşınız, ona da söylesenize, nasıl hallettiyseniz Amerika'da da bu işi halletsin." dediklerini aktaran Erdoğan, "Ama işte hallolmadı. Çünkü bu, toplumu hazırlama noktasında da maharet istiyor. Biz bu işi halkımızla, STK'larımızla el ele vermek suretiyle hamdolsun başardık. Genel sağlık sigortasından önce hayata geçirdiğimiz sağlık reformuyla bu alandaki sıkıntıları da çözmüştük. Bu da önemli." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 yıl önce ülkede her sosyal güvenlik kurumunun, hatta her kamu kuruluşunun, her meslek teşekkülünün ayrı hastanesi bulunduğuna dikkati çekerek, evinin yanında SSK hastanesi bulunan bir memurun bu hastaneye gidemediğini, devlet hastanesine başvurması gerektiğini, aynı şekilde SSK'lıların da devlet hastanesine gidemediğini hatırlattı.



Kendisinin de bunu yaşadığını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir trafik kazası geçirdim. Beni Bolu'ya arkadaşlarımla beraber getirdiler. Yanlışlıkla devlet hastanesine getirmişler, nereden bilsinler, ben de sigortalıyım o zaman. Serum bağlı, hayal meyal duyuyorum, 'Sigortalı mı, memur mu?' Arkadaşlar da bilmiyorlar. Sigortalı olduğumu ben onlara hayal meyal söyleyince, bu sefer 'Kabul edemeyiz.' dediler. Hemen beni sigorta hastanesine götürdüler. Böyle garip bir yapıdan bugünlere geldik."



"Asla hastane kapısından hasta geri çevrilemez"



Kurum hastanelerinden diğer vatandaşların yararlanamadığını, halbuki bunların hepsinin nihai olarak bütçesini devletten alan sağlık kuruluşları olduğunu dile getiren Erdoğan, bunların hepsini birleştirdiklerini, artık ülkede devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve özel hastane dışında bir ayrım kalmadığını, vatandaşların bu hastanelerin hepsine de başvurabildiğini ve hizmet alabildiğini aktardı.



"Hastane kapısına kim gelirse gelsin, müdahale yapılacaktır. Asla hastane kapısından hasta geri çevrilemez. Çevrilmesi halinde karşısında bizi bulur." dediklerini belirten Erdoğan, bu şekilde bu yola çıktıklarını, vatandaşlara muayene olacağı doktoru seçebilme imkanı sunduklarını söyledi.



Daha önce hastane ve muayene bir yana, ilaç almanın bile başlı başına sorun olduğuna işaret eden Erdoğan, şimdi herkesin ilacını dilediği eczaneden alabildiğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin eski Türkiye'yi bilmedikleri için bu anlattıklarını kavramakta zorluk çekebileceğini ifade ederek, "Özellikle de 40 yaş üstü, bu çileleri nasıl çektiğimizi herhalde gayet iyi bilir. İbret almazsak ibretlik oluruz. İşte biz ibret alarak bütün bu yanlışları düzelttik. Şimdi geleceğe farklı bakıyoruz. Bütün bu tesisler, bu eksiklerin giderilmesine yöneliktir." dedi.



(Sürecek)