SGK, Emekliler İçin Bankaları Topladı! 'Promosyon Vermeyiz' Diyen Olmadı

Başbakan Binali Yıldırım, 11.5 milyon emekliyle ilgili olarak "2017 yılında emeklilerimize promosyon diye bilinen ödeme yapılacak. 1000 lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira; 1000-200 lira arası 375 lira; 2000 lira üzerine 450 lira ödeme yapılacak" demişti. Ancak yaklaşık 7.5 milyon emeklinin maaş aldığı Ziraat, Halk ve Vakıfbank ile promosyon konusunda anlaşılmış; 4.2 milyon emeklinin maaş aldığı PTT Bank ve diğer bankalarla ise görüşme yapılmamıştı.

4.2 milyon emeklinin durumunun gündeme gelmesi sonrasında SGK'nin ilgili bankalarla görüşme yapacağı nihayetinde Başbakanın söylediği gibi tüm emeklilerin bu promosyondan yararlanacağı vurgulanmıştı.

4.2 MİLYON EMEKLİNİN DURUMU GÖRÜŞÜLDÜ

İşte Ankara'da önceki gün SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı başkanlığında açılışı yapılan toplantıya Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıfbank yöneticilerinin yanı sıra PTT Bank ile diğer özel bankalar katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, 4.2 milyon emekliye maaş veren bankaların temsilcilerine Başbakan Yıldım'ın açıkladığı 'promosyon planı' anlatıldı.

"PROMOSYON VERMEYİZ" DİYEN OLMADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre özel bankalardan "Biz bu promosyonu vermeyiz" diyen çıkmadı. SGK'nin bankalara bir protokol taslağı hazırlayıp göndermesi kararlaştırılırken, bankaların da konuyu yönetim kurullarında görüşerek karara bağlayacakları öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, bilgi veren bakanlık yetkilileri, yaklaşık 7.5 milyon emeklinin maaşını üç kamu bankasından; 4.2 milyonun ise diğer bankalardan aldığını belirterek şöyle konuştu:

"PTT Bank ve katılım bankaları dahil 4.2 milyon emekliye maaş veren bankalarla görüştük. Biz promosyon vermeyiz, diyen olmadı. Kendilerine protokol taslağı hazırlayıp göndereceğiz. Eğer promosyon vermek istemezlerse, emeklimiz üç kamu bankasına ya da promosyon vereceğini ilan eden bir özel bankaya geçiş yapabilecek. Ya da bankasını değiştirmek istemeyen mevcut bankasıyla devam edebilecek" dediler."

PROMOSYON ALAN NE YAPACAK?

Peki ama bankası promosyon veren ve 3 yıl o bankada kalma taahhüdü bulunan emekli ne yapacak? Bu soruya yanıt veren bir bakanlık yetkilisi, "Onların verdiği promosyon, başbakanımızın açıkladığı rakamların altındaysa; örneğin emeklimiz 375 liralık promosyona tekabül eden maaş grubundaysa ve bankası kendisine 300 lira promosyon vermişse, bankadan üstüne 75 lira daha vermesini isteyeceğiz. Banka bu parayı vermek istemezse, emeklimiz taahhüt süresine uygun olarak kendisine verilen promosyonu iade edip, promosyon veren başka bir bankaya geçebilecek" dedi.