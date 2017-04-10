Sgk Denetmen Yardımcılarından Huzurevine Ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen seminere katılan denetmen yardımcıları Hüseyin Develi huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.



Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcalarında bulunan termal bir otelde seminere katılan kursiyerler huzurevinde ki yaşlıları ziyaret ederek büyük bir vefa örneği gösterdiler. Yaklaşık 50 kursiyerin katıldığı ziyarette arkadaşları adına konuşan otel sorumlularından Ayşe Adalı, "Sosyal sorumluluk çerçevesinde arkadaşlarım ile yaşlı büyüklerimizi ziyaret ettik. Onlarla sohbet ederek kendilerinin yalnız olmadıklarını, unutulmadıklarını hatırlatmak istedik. Onlara çiçek verip ellerini öptük. Kendileri bizlere anılarını, hatıralarını anlattılar. Aslında hepsinin ayrı bir tarih olduğunu gördük. Arkadaşlarımızda bu ziyaretten çok mutlu oldular" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR