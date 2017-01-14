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SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın Acı Günü
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SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın Acı Günü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın babası Hacı Muhammet Bağlı, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın Acı Günü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın babası Hacı Muhammet Bağlı, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİNİN AMCASIYDI

Bir süredir Gaziantepte bir özel hastanede tedavi gören ve aynı zamanda eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın amcası olan 86 yaşındaki Bağlı, vefat etti.

ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Hacı Muhammet Bağlı'nın cenazesinin, memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kındırali Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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