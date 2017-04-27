Sgk Başkanı Bağlı: Sut Kalemlerinde Düzenleme Şart

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı, Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) fiyatlarının çok tartışılan bir konu olduğunu ve uzun zamandır değişiklik yapılmadığını belirterek, "Sektörün ayakta kalabilmesi için fiyatlarda, SUT kalemlerinde düzenleme yapılması gerektiği tartışılmaz bir gerçek" dedi.



Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen 'Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları' Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki Sueno Hotels Deluxe Otel'de gerçekleştirildi. Bu yıl 8'incisi düzenlenen toplantıda, özel ve kamu sağlık yöneticileri sağlık sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantının yanı sıra, otelde oluşturulan alandaki stantlarda sağlık sektörüne hizmet veren bazı firmaların tıbbi ürünleri tanıtıldı. Toplantının açılışında konuşan OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat, kamu, özel, vakıf ve diğer tüm hastaneleri içine alan 'Hastaneler Yönetmeliği'nin 15 yıldır çıkarılmamasını anlayamadıklarını söyledi.



9 YILDIR KADRO ALAMIYORUZ



Yönetmeliklerdeki mali ve idari maddelere eleştiriler yönelten Dr. Reşat Bahat, şöyle konuştu:



"300 hastanenin başhekim kadrosu dışında 9 yıldır kadro almamasını anlayamıyoruz. İskanı olmayan hastanelerde hastanecilik yapmaya müsaade edilirken, laboratuvarındaki mekan usulsüzlükleri düzeltilmezse laboratuvar ruhsatının iptal edilmesini anlayamıyoruz. Beyin pili gibi nitelikli işleri dün yaparken bugün neden yapamadığımızı, neden SGK'nın bize ödemediğini anlayamıyoruz. Bize gelen vatandaştan 12 lira alınırken ekonomik krizle 15 liraya çıktı. Bununla SGK'ya 300 milyon lira kar ettirilmeye çalışılırken, ikinci muayene yapmak için SGK'dan para almak yerine hastayı muayene etmek için para ödemek zorunda kaldığımızı anlayamıyoruz."



28 MİLYON SİGORTALI 74 MİLYON PROVİZYON



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sağlık Sektörü Meclis Başkanı Dr. Seyit Karaca da, şehir hastaneleri ve şehir hastaneleri çerçevesinde özel hastanelerin rollerini anlattı. SGK Başkanı Selim Bağlı ise 2016 yılında özel sağlık hizmet sunucularına başvuran 28 milyon sigortalı vatandaşın 74 milyon provizyon alıp, 9.1 milyar lira ödeme yaptığını söyledi. Tüm hastanelere 67 milyon vatandaşın müracaat edip 406 milyon provizyon işlemiyle 349 milyon reçete yazıldığını anlatan Bağlı, SGK'nın sağlık hizmeti sunucularına 68 milyar lira ödendiğini, bunun 9.1 milyar lirasının özel sağlık sunucularına ödendiğini dile getirdi.



'DEVLET BABA'



SUT fiyatlarının çok tartışılan bir konu olduğuna ve uzun zamandır değişiklik yapılmadığına değinen Bağlı, şunları söyledi:



"SGK, primlerle finanse edilen bir kurum. Açığımız oluştuğu zaman gidip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne müracaat edip, sosyal devlet gereği 'devlet baba'dan açığı finanse ettiriyoruz. Bize tahsis edilen belli bir bütçe var. Bu bütçe şartları çerçevesinde acaba nasıl bir iyileştirme yapabiliriz. Bir kere sektörü ayakta tutmak gerekiyor, o kesin. 230 bin istihdam sağlayan, hem de nitelikli istihdam sağlayan, kaliteli sağlık hizmet sunumu yapan, sigortalıları memnun eden sektörün mutlaka ayakta kalması gerekiyor. Şehir hastaneleri hayata geçse de özel hastaneler devam edecektir. Sektörün ayakta kalabilmesi için fiyatlarda, SUT kalemlerinde düzenleme yapılması gerektiği tartışılmaz bir gerçek."



'AÇIĞI ARTIRMAMAMIZ GEREKİYOR'



Özel sağlık hizmeti sunumu yapanların SUT fiyatlarının değiştirilmesi talebi üzerine gerekli çalışmaların yapılıp karar mercilerinin mali imkanlar doğrultusunda uygulama yapabileceğini anlatan Bağlı şöyle konuştu:



"Anayasada yazar, 'devlet herkese sosyal güvenlik hakkı tanır'. Bir sürü sosyal hakkı anlatır. Devlet mali imkanlar çerçevesinde bu hakları yerine getirir. SGK'nın da bütçe problemi olduğu vaka. Açığı çok fazla artırmamamız gerekiyor. Çünkü sosyal güvenlik açığını artırdığımız zaman ya emekli maaşından kesintiye gideceğiz, ya da primi artıracağız. SGK'nın mali dengesinin sürdürülebilir olması için mali dengeyi dikkate almamız gerekiyor."



- Antalya