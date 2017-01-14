Sgk Başkanı Bağlı'nın Babası Hayatını Kaybetti

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın babası Hacı Muhammet Bağlı Gaziantep'te tedavi gördüğü Özel SANKO Hastanesinde hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın babası Hacı Muhammet Bağlı bu sabah tedavi gördüğü Gaziantep Özel Sani Konukoğlu (SANKO) Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aynı zamanda AK Parti eski Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK üyesi Mazhar Bağlı'nın da amcası olan Muhammet Bağlı'nın 86 yaşında olduğu öğrenildi. Bağlı'nın cenazesinin kara yoluyla Şanlıurfa'ya getirilerek Bozova ilçesine bağlı Kındırali kırsal Mahallesinde defnedileceği belirtildi. - ŞANLIURFA