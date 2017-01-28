Sgk Başkanı Bağlı'nın Adıyaman Temasları

Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Adıyaman'da bir dizi temaslarda bulundu.



SGK Adıyaman Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısının ardından Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve beraberindeki İstihdam Teşvikler Daire Başkanı Satılmış Çelik, İşveren Meslek Danışmanlığı Daire Başkanı Sinan Temur, SGK İl Başkanı Fuat Tekin, İşkur Müdürü Emin Yücekaya çeşitli gezi ve toplantılara katıldı.



Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve beraberindeki heyet Ticaret ve Sanayi Odası'nda işveren, sivil toplum kuruluşu başkanları ile toplantı yaparak "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı anlattı.



Organize Sanayi Bölgesine geçen Bağlı ve beraberindekiler burada işletmeleri ziyaret ederek, burada işçiler ile birlikte yemek yedi.



Bağlı, esnafları ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlar ile sohbet edip, sosyal güvence ile ilgili konuştu. - ADIYAMAN