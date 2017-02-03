Sgk Başkanı Bağlı: Kral Falan Değiliz (2)

İŞVEREN VE İŞÇİLERLE BULUŞTU



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Şanlıurfa'daki 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi. Fabrikaları dolaşan Bağlı, işçi ve işverenlerle bir araya geldi. İşveren ve işçilerle birlikte yemek yiyen Bağlı, onların talep ve sorunlarını da dinledi.