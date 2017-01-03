Sgk Başkanı Bağlı, Kilis'te

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Kilis İl Müdürlüğünü ziyaret etti.



SGK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Albulkadir Akkaş ile görüşen Bağlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



İl müdürlüğündeki servisleri gezerek yapılan çalışmaları inceleyen Bağlı, SGK'nın büyük bir kurum olduğunu, sorun ve sıkıntıların çözümü için her zaman çalışacaklarını belirtti.



Şehit yakını bir personelle sohbet eden SGK Başkanı Bağlı, "Onlar bize bu güzel vatanı emanet etti. Bunun kıymeti ölçülemez. Aynı şekilde onların emaneti sizler de bizim en kıymetlilerimizsiniz. Devletimiz ve milletimiz, şehit ve gazi yakınlarımıza her zaman sahip çıkılacaktır." ifadelerini kullandı.



İl Müdürü Akkaş da ziyaretlerinden dolayı Bağlı'ya teşekkür etti.