Sgk Başkanı Bağlı, Fabrika İşçileriyle Bir Araya Geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Şanlıurfa'daki "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında organize sanayi bölgesinde işçi ve işverenlerle bir araya geldi.



SGK İl Müdürlüğü toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 6 Ocak'ta açıklanan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı ile ilgili olarak, "vatandaşlarımıza, işçimize, işverenimize verdiğimiz hizmeti gidip yerinde anlatmak, muhataplarımızın taleplerini yerinde görüşerek önerilerini, eleştirilerini not alıp ilgili yerlere ileteceğiz" dedi. Bağlı, düzenlenen toplantının ardından organize sanayi bölgesinde ziyaret ettiği fabrikada işveren il işçilerle birlikte öğle yemeğini yedi. İşçilerin sorunlarını yerinde dinleyen Bağlı, sorunların çözümü için gerekli yerlere talimat verdi.



Bağlı, fabrika ziyaretlerinin ardından SGK İl Müdürlüğünde düzenlenecek olan sivil toplum kuruluşları toplantısına katılmak üzere bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA