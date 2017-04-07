Sgk Başkanı Bağlı Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "BAĞ-KUR'da prim oranlarının yüksekliği sürekli dile getirilir. İnşallah Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Sosyal Güvenlik Kurumu imkanları artıkça, özellikle kayıt dışılığı biz bilinçlendirmeyle, eğitim vererek, vatandaşlarımıza aydınlatarak kabul edilebilir düzeylere çekebilirsek o zaman çok şeyi rahat rahat konuşabiliriz." dedi.



Bağlı, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) yönetim kuruluyla oda binasında bir araya geldi.

Bağlı, burada yaptığı konuşmada, kendileri için esnafın sistemin sigortası ve SGK'nın da en büyük paydaşı olduğunu söyledi.



Primleri esnaftan aldıklarını belirten Bağlı, "Onlar bizim velinimetimiz. Bir nevi onların parasını kullanıyoruz. Belirli aralıklarla esnafla bir araya gelip onların sorunlarını dinlemek, problemlerini çözmek, yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda kendilerine bilgi vermek istedik. Sayın Bakanımızın da talimatıyla bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Sistemin sahibi kim? Millet. O zaman belli aralıklarla bürokratlar da gidip millete hesap vermeli." diye konuştu.



BAĞ-KUR kayıtları ile prim tahakkuklarına ilişkin esnafın bazı sıkıntıları olduğunu ifade eden Bağlı, şöyle devam etti:



"Esnaf her yerde bunu dile getiriyor. 1990'lı yıllarda bizim birliklere ürün veren ziraatçilerimiz, odaya kaydı olan esnafımız olsun, 'BAĞ-KUR kayıtları olmadı veya güncellenmedi, prim tahakkukları yapılmadı.' diyorlar. Onun için bütün esnafta bir ihya beklentisi var. Bu konuda bir çalışma var ama 'Kesin bugün yarın çözeceğiz.' diyemiyoruz. Çünkü biraz şöyle bir sıkıntı var orada, cari dönem primi üzerinden mi hesaplanacak, ilgili dönem üzerinden mi hesaplanacak? İlgili dönem üzerinden hesaplanınca Sosyal Güvenlik Kurumu aktüeryal olarak bunu karşılayamıyor. 'Cari dönem üzerinden, prim tahakkuk edelim.' dersek esnaf buna yanaşmıyor. İnşallah bunu birlikte, beraber konuşarak, uzlaşarak, esnaf temsilcileriyle çözeceğiz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sosyal konularda, sosyal güvenlik çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerde tarafların mutabakatını sağlamadan bana gelmeyin" talimatı bulunduğunu aktaran Bağlı, "Oturup bunu konuyu beraber masaya yatırıp üstünde çalışacağız." ifadesini kullandı.



Primlere ilişkin itirazlar olduğunu aktaran Selim Bağlı, "Takdir edersiniz ki Sosyal Güvenlik Kurumu ancak primle ayakta duran bir kurum. BAĞ-KUR'da prim oranlarının yüksekliği sürekli dile getirilir. İnşallah Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Sosyal Güvenlik Kurumu imkanları artıkça, özellikle kayıt dışılığı biz bilinçlendirmeyle, eğitim vererek, vatandaşlarımıza aydınlatarak kabul edilebilir düzeylere çekebilirsek o zaman çok şeyi rahat rahat konuşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



İstikrar olunca, milletin iradesi siyasete yansıyınca güzel hizmetler gerçekleştiğini dile getiren Bağlı, "Millete duyarlı bir irade olunca talimat veriyor. 'Mutlaka milletle birlikte olacaksınız, sahada olacaksınız.' diye. Biz de sabahın erken saatinde esnafla işe başlıyoruz." sözlerine yer verdi.



GESOB Başkanı Ömer Küsbeoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bağlı'ya teşekkür etti.