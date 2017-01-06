Sgk 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı Yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan başkanlığında, 2016 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



SGK İl Müdürlüğü Hayrabolu Sosyal Güvenlik Merkezi toplantı salonunda İl Müdürü Fatma Derya Alan başkanlığında İl Müdür Yardımcıları ve Merkez Müdürleri katılımıyla 2016 yılını değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda 2016 yılı çalışmaları değerlendirildi. İl Müdürü Alan konuşmasında, 2016 yılındaki özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür ederek, "Kurumumuz performans hedeflerine ulaşmada 2017 yılında da tüm personelimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını ve böylece paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabileceğiz" dedi.



SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan, 2016 yılının Tekirdağ SGK için hayırlı olmasını dileyerek, SGK ailesi olarak kurumda hizmet alanlara karşı özverili, içten ve çözümcü yaklaşımlara devam etmek gerektiğini söyledi. - TEKİRDAĞ