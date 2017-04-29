Sezonun İlk Rus Turistlerine Bodrum'da Sulu Karşılama

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesine yılın ilk Rus turist kafilesi geldi. Havalimanına inen uçak itfaiye araçları tarafından yapılan su kordonunun içinden geçerek karşılandı.



Yaz sezonunun ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçak Bodrum Havalimanına iner inmez pistte bekleyen itfaiye araçlarının oluşturduğu su kordonu ile ıslatılarak karşılandı. Azur Havayolları ile Moskova'dan gelen 189 turist havalimanı girişinde ise TAV Milas-Bodrum yetkilileri tarafından karanfillerle ve lokumlarla karşılandı. Çiçek ve lokum ikramını alan turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Uçaktan inen turistler Bodrum'a ilk defa geldiklerini ve Türkiye'yi çok sevdiklerini ifa etti. İkramların ardından pasaport kontrol noktasında işlemlerini tamamlayan turistler daha sonra otellerine gitmek üzere havalimanından ayrıldı.



Bodrum'a haftada 6 uçuş



Anex Tour Ceo'su Serhat Koçkar, Bodrum'a 50 bin turist getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "TAV havalimanları ile 2016 yılında - Hammamet havalimanında başlayan güçlü işbirliğimizin Dün Gazipaşa Alanya havalimanında bugünkü ilk uçuşumuz ile de Milas - Bodrum Havalimanı'nda genişleyerek devam etmesinden Kıvanç duyuyorum. Anex Tour olarak bu sezon itibariyle operasyonlarımızı bölgenin en iyi otelleri ile çalışma imkanı bularak başlatmış bulunuyoruz Milas Bodrum Havalimanı'na tarihinde ilk kez bugün uçmaya başlayan Azur Air uçuşu Milas Bodrum Havalimanı'nda 2017 yaz sezonunda Rusya'dan karşıladığı ilk Havayolu firmasıdır bunun da haklı gururunu yaşamaktayız. Anex tour olarak bu yıl Milas Bodrum Havalimanı'na 50 bini Aşkın turist getirmeyi hedefliyoruz. Devam eden Otel inşaatının Bodrum'a ve Ege Bölgesi'nde verdiğimiz değeri gösteren önemli bir işaret olarak kabul edilebilir. Bodrum özellikle bugün itibariyle başlayan operasyonlarının gelecek senede yine kabul işletmesinde olan İzmir Adnan Menderes havalimanında başlamasını arzu ediyor çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Bu operasyonların hayata geçmesinde deste olan tüm kurum ve kuruluşları ayrı ayrı teşekkür ediyor güzel bir sezon temenni ediyorum" dedi.



Öte yandan 23 Ekim '017 yılına kadar Bodrum'a Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'dan haftada 6 uçuş düzenleneceği de Anex Tour yetkilileri tarafından ifade edildi. Karşılama törenine Milas Kaymakamı Eren Aslan, Anex Tour Ceo'su Serhat Koçkar, Anex Tour Ege Kontrat Müdürü Tayfun Serbez TAV yetkilileri ve dernek üyeleri katıldı. - MUĞLA