Sezonun İlk Kruvaziyeri Antalya'ya Geldi
Sezonun ilk kruvaziyeri 3 bin 200 yolcusuyla Antalya Limanı'na geldi.
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