Sezonun İlk Kirazı Pazara Çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde yetişen erkenci cinsi kiraz pazara çıkarken, sezonun ilk kirazı kilogramı 160 lira ila 170 lira arasında satıldı.



Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde yetişen erkenci cinsi olarak bilinen kiraz çeşidi pazardaki yerini aldı. Sezonun ilk kirazı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in katılımıyla açık arttırmada tüccarlara satıldı. Açık arttırma satışı öncesi konuşan Başkan Çelik, Şehzadeler ilçesinde 19 bin dönümlük arazide 760 bin kiraz ağacı bulunduğunu belirterek, "Kuzey yarımkürede ilk kirazı Şehzadeler ilçesi olarak biz üretiyoruz. Bugün hava şartları gayet iyi gitti. Nasip olursa 40 bin tona yakın bir rekolte bekliyoruz. Biz bu ürettiğimiz kirazın 3'te 2'sini yurtdışına ihraç ediyoruz. Kalan kısmını da Türkiye piyasasına satıyoruz. Gerek Şehzadelerin gerek Manisa'nın gerekse Türkiye'nin ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyoruz. Ben üreticilerimizi tebrik ediyorum. Bu yıl afetsiz, bol bereketli bir sezon olur. Nasip olursa bu yıl Ege Bölgesi'nin en güzel pazar yerinin açılışını da Cumartesi günü gerçekleştiriyoruz. Artık üreticilerimiz bin bir zahmetle ürettikleri kirazlarını sokak aralarında değil, modern, güzel, çağdaş Şehzadelerimize Manisamıza yakışır olan pazar yerinde satışını gerçekleştirecekler. Bu yeni pazar yeriyle birlikte kirazımız ve diğer ürettiğimiz meyvelerimiz daha değerli bir şekilde Türkiye'nin en saygın, en seçkin tüccarlarıyla buluşacak. Çok daha iyi rakamlara değerlendirebileceğiz" dedi.



Başkan Çelik konuşmasının ardından kiraz üreticileriyle tüccarlar arasında gerçekleştirilen satışa aracılık etti. Sancaklıbozköy Mahallesinde gerçekleşen açık arttırmada kiraz üreticisi Ziya Selek ilk sezon ürününü kilogramı 160 liradan tüccarlardan İbrahim Bodur'a sattı. Kiraz üreticisi İlyas Coşkuner ise kilosu 170 liraya kiraz tüccarı Ahmet Batı'ya sattı. Sezonun ilk kirazını satmanın mutluluğunu yaşayan kiraz üreticisi Ziya Selek, "Üretici olarak yılın ilk kirazını Allah nasip etti. Bugün biraz topladık. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Ürettiğimiz kirazlar yıkanmadan da yenilebilir. Herkes bilinçlendi. Kiraz üretiminde kalıcı ilaç kullanılmıyor. İnşallah sonunda iyi olur" dedi. Tüccar İbrahim Bodur ise her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi.



Kirazının kilosunu 170 liraya satan kiraz üreticisi İlyas Coşkuner, Türk kirazının dünyadaki rakibi İspanya'dan 10 gün önce pazara çıktığını belirterek, "Erkenci çeşitlerimizle başladık. Bölgemizde erkenci bir bölge. Kuzey yarımkürenin ilk kirazı dünyadaki rakibimiz İspanya'dan 10 gün erken. İyi bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Fiyatlarımız ihracat kalemi geçen sene 10-15 lira arasıydı. Bu sene de 10 liranın altına düşmezse bizim için iyi bir sezon olacaktır. Şu an 170 liraya satışını yaptık. Bu bir temsili fiyattır ilerleyen dönemde üretim arttıkça fiyatlar düşecektir" dedi.



