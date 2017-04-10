Sezonun En Önemli Maçı!
Galatasaray, bugün Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi bileti için büyük önem taşıyan karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa ikinci sıradaki rakibiyle arasındaki farkı bire düşürecek.
Hoca değişikliği yaşayan ve sıkıntılı bir sezon geçiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi umuduna tutundu. Sarı-kırmızılı ekip bugün saat 20.00'de Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Adanaspor galibiyeti ve geçen hafta Başakşehir'in yenilmesinin ardından devler sahnesi için büyük bir şans yakalayan sarı-kırmızılı ekip, bugün sahadan galibiyetle ayrılırsa ikinci sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e düşürecek ve bir yıl uzak kaldığı Avrupa arenasına dönüş yapma şansı yakalayacak.
İKİ MAÇI DA KAYBETTİ
Ancak bu çok da kolay olmayacak. Başakşehir de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Beşiktaş'ın Trabzon'u mağlup etmesiyle bir anda 8 puan geriye düştü. Onlar da bu karşılaşmayı hırslı bir şekilde bekliyor. İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek ve biri kupa diğeri ligde oynanan iki maçı da Başakşehir'in kazanması Galatasaray'ın işinin ne kadar zor olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Buna karşılık Adana'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden ve moral olarak üst seviyede olan sarı-kırmızılı oyuncular, bugün sezonun maçı olarak gördükleri karşılaşmayı mutlaka kazanmak istiyor.
SNEİJDER YİNE YEDEK
Hafta boyunca Başakşehir'e ezberleten İgor Tudor, güçlü rakibi karşısında Adana maçını kazanan kadroyu sahaya sürecek. Gözden düşen Sneijder bugün de Josue'yi kenardan izleyecek. 4'lü savunma sahada olacak ve Eren ile Podolski gol arayacak.
EVİNDE 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Bu sezon sürpriz bir çıkışa imza atan ve şampiyonluk kovalayan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 18 maçtır evinde yenilmedi. Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadığı 18 karşılaşmada rakiplerini 12 kez mağlup ederken, 6 kez sahadan berabere ayrıldı.
DÜDÜK ÇAKIR'DA
Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Alpaslan Dedeş yapacak.
ADEBAYOR KADRODA
Başakşehir'in, Akhisar Belediyespor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sakatlanarak oyundan çıkan Emmanuel Adebayor'un, Galatasaray maçının kadrosunda olması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Mehmet Batdal ile karşılaşmaya başlamayı planlıyor.
6 OYUNCU SINIRDA
Medipol Başakşehir'de ise Marcio Mossoro, Edin Visca, Uğur Uçar, Alexandru Epureanu, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 6 futbolcu, bugün maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
(Fotomaç)