Sezon Sonu Yollar Ayrılıyor! Son 6 Hafta!

Trabzonspor ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Luis Ibanez, eski kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Kızılyıldız'ın da eski oyuncusunu kadrosuna katma noktasında önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalacağı ve yönetimin kolaylık sağlayacağı öğrenildi.



Bu sezon 4'ü kupada sadece 9 maçta forma giyebilen Ibanez'in yıldızı teknik direktör Ersun Yanal ile barışmadı. Bu nedenle oldukça üzgün olan 28 yaşındaki oyuncunun ailesi de tekrar Kızılyıldız'a dönmesini istiyor.



Kaynak: Sabah