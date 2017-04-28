Sezgi Kırıt'ın Öldürülmesine İlişkin Davada Karar

Antalya'da 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın, 2009'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili davada, sanıklardan Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar'a ağırlaştırılmış müebbet ve 21'er yıl hapis, sanık Emine Karpi'ye ise 28 yıl hapis cezası verildi.



Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Mutlu Kurtlar, Osman Küçük ve Emine Karpi ile maktulün annesi Hanife, babası Sinan ve kız kardeşi Sevgi Kırıt hazır bulundu.





Duruşmayı müşteki avukatı Sibel Önder'in yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi takip etti.



Duruşmada söz alan maktulün kız kardeşi Sevgi Kırıt, sanıkların savunmalarının bir senaryodan ibaret olduğunu söyledi.



Sanıkların alınan ifadesinde sürekli çelişkili ifade verdiklerini öne süren müşteki Kırıt, "Kardeşimin ölümü doğal ölüm değildir, bununla ilgili bir delil yoktur. Kardeşim sanıklar tarafından sadece zorla alı konulmamıştır. Şiddet görüp, cinsel istismara da uğramıştır. Sanıkların verdiği bütün beyanlar çelişkilidir." dedi.



Öldürülen Sezgi'nin annesi Hanife ve babası Sinan Kırıt da sanıklardan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sezgi Kırıt'a yönelik "cinsel istismar eylemi" sonucu mağdurun ölümüne neden olmaktan sanık Osman Küçük ve Mehmet Mutlu Kurtlar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme sanıklar Küçük ve Kurtlar'a ayrıca cinsel amaçla "Çocuğun hürriyetinden yoksun kılınması" suçundan da 21'er yıl hapis karar verdi.



Sanıklardan Mehmet Mutlu Kurtlar'ın annesi Emine Karpi ise "cinsel saldırıya yardım ve iştirak" suçundan 20 yıl, "çocuğun hürriyetini yoksun kılma" suçundan da 8 yıl olmak üzere 28 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.



Mahkeme heyeti, sanıkların cezalarında hiçbir indirim yapmaya yer olmadığına karar verdi.



Duruşmanın ardından aralarında avukatların da bulunduğu kadın derneklerinin temsilcileri, adliye bahçesinde "Sezgi için adalet" yazılı pankart açtı.



Gazetecilere açıklama yapan avukat Sibel Önder, sanıklara verilen cezalar ile ülkede adaletin tecelli ettiğini söyledi. Mahkemenin verdiği kararın kamu vicdanını rahatlattığını belirten Önder, karardan çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.