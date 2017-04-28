Sezgi Kırıt Davasında 3 Sanığa Ceza Yağdı (2) - Yeniden

ANTALYA'da 2009 yılında 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın götürüldüğü evde uyuşturucu verilip tecavüz edildikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan 3 sanıktan Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21'er yıl, Emine Karpi ise 28 yıl hapse mahkum edildi.



Antalya'da 31 Ağustos 2009 günü ekmek almak için evden ayrılan Sezgi Kırıt, Facebook'tan tanıştığı Osman Küçük ile buluştu. Osman Küçük, Sezgi Kırıt'ı iş arkadaşı Ali Karpi'nin evine götürdü. İddiaya göre burada vücuduna uyuşturucu enjekte edilen Kırıt, 3 kişinin şiddet ve tecavüzüne uğradı. Aynı gece evde yaşamını yitiren Sezgi Kırıt'ın cesedi, delil bırakmamak için yıkandıktan sonra üzerindeki giysiler çıkartılarak, Isparta yolunda bir araziye bırakıldı.



Sezgi Kırıt'ın cesedi, 2 Eylül 2009 günü Isparta'nın Gönen İlçesi'nde boş arazide çıplak halde bulundu. Kimliği saptanamayan ceset, iddiaya göre Adli Tıp'ta yapılan otopside de şüpheli bir durum çıkmayınca 'kimsesizler mezarlığı'na gömüldü.



40 GÜN SONRA MEZARDAN ÇIKARILDI



Aile, sahipsiz bir ceset bulunup gömüldüğünü 40 gün sonra öğrenince, mezar açılıp ceset çıkarıldı. İncelemede cesedin Sezgi Kırıt'a ait olduğu anlaşılınca, soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili Osman Küçük, Ali Karpi, kızkardeşi Emine Karpi ile Emine'nin oğlu Mehmet Mutlu Kurtlar gözaltına alındı. İfadelerinde birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıklarını anlatan şüpheliler, Kırıt'ın ölmesi üzerine cesetten kurtulmak istediklerini ve araziye attıklarını söyledi. Adli Tıp otopsi raporunda da 'tecavüz ve darp bulgusu belirtilmediği için şüpheliler serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ali Karpi 1 Kasım 2014 tarihinde vefat etti. Ulusal Kriminal Büro'nun Sezgi Kırıt'ın ölümüyle ilgili verdiği raporda, olayın 'zorlamalı ölüm ve tecavüz' olduğu belirtilmesi üzerine Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar ve Emine Karpi tutuklandı.



Olaydan 7 yıl sonra Osman Küçük ve Mehmet Mutlu Kurtlar hakkında 'mağdurun ölümüne neden olacak şekilde çocuğun cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Emine Karpi hakkında ise bu suçlara yardımcı olduğu iddiasıyla 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Davanın karar duruşması, bugün 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu 3 sanığın yanı sıra, tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı, kadınların ağırlıkta olduğu çok sayıda kişi de izledi.



Duruşmada, suçsuz olduklarını ileri süren 3 sanık, beraatlarını talep etti. Sezgi Kırıt'ın ablası Sevgi Kırıt, sanıkların doğru olmayan senaryolarla kendilerini aklamaya çalıştıklarını söyledi, cezalandırılmalarını istedi. Sezgi Kırıt'ın yakınlarının avukatı Sibel Önder, "Küçük bir çocuk olan Sezgi, facebook vasıtasıyla bir şekilde kandırılmış ve kötü emellere alet edilmiştir. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması ve hiçbir indirim yapılmamasını talep ediyoruz" dedi.



SANIKLARA CEZA YAĞDI



Mahkeme heyeti, sanıklardan Sezgi Kırıt'a yönelik cinsel istismar eylemi sonucu mağdurun ölümüne neden olmaktan Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar'ı ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Mahkeme 2 sanığa ayrıca, cinsel amaçla çocuğun hürriyetinden yoksun kılınması suçundan da 21'er yıl hapis cezası verdi. Emine Karpi ise cinsel saldırıya yardım ve iştirak suçundan 20 yıl, çocuğun hürriyetini yoksun kılma suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 28 yıl hapse mahkum edildi. Sanıkların cezalarında hiçbir indirim de yapılmadı.



Kararın açıklanmasından ardından duruşmayı izleyenler, kararı alkışlarla karşıladı. Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Sibel Önder vicdanları rahatlatan bir karar çıktığını kaydetti. Adaletin yerini bulduğunu aktaran Sibel Önder, "Ailesiyle birlikte mezarını ziyaret edip, Sezgi'ye rahat uyumasını söyleyeceğiz" dedi.



- Antalya