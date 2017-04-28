Sezgi Kırıt Davasında 3 Sanığa Ceza Yağdı (1)
ANTALYA'da 2009 yılında 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın götürüldüğü evde uyuşturucu verilip tecavüz edildikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan 3 sanıktan Osman Karpi ile Mehmet Mutlu Kurtlar ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21'er yıl, Emine Karpi ise 28 yıl hapse mahkum edildi.
ANTALYA'da 2009 yılında 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın götürüldüğü evde uyuşturucu verilip tecavüz edildikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan 3 sanıktan Osman Karpi ile Mehmet Mutlu Kurtlar ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21'er yıl, Emine Karpi ise 28 yıl hapse mahkum edildi. - Antalya
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