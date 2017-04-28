Sezgi Kırıt Davasında 3 Sanığa Ceza Yağdı (1)

ANTALYA'da 2009 yılında 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın götürüldüğü evde uyuşturucu verilip tecavüz edildikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan 3 sanıktan Osman Karpi ile Mehmet Mutlu Kurtlar ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21'er yıl, Emine Karpi ise 28 yıl hapse mahkum edildi.

Sezgi Kırıt Davasında 3 Sanığa Ceza Yağdı (1)

ANTALYA'da 2009 yılında 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın götürüldüğü evde uyuşturucu verilip tecavüz edildikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan 3 sanıktan Osman Karpi ile Mehmet Mutlu Kurtlar ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21'er yıl, Emine Karpi ise 28 yıl hapse mahkum edildi. - Antalya

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