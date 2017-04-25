Sezeryan Doğum Oranı En Düşük Doktora Başarı Belgesi

BOLU Valisi Aydın Baruş, hastaları arasında sezeryan oranı en düşük ve normal doğum oranı en yüksek olan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Necla Öztürk'e başarı belgesi verdi.



Vali Baruş, Opr.Dr. Necla Öztürk ile İl Sağlık Müdürü Dr. Seracettin Çom, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şerife Koçyiğit'i makamında kabul etti. İl Sağlık Müdürü Sercattin Çom, "2016 yılında Türkiye genelinde yüzde 52.9 olan sezeryan doğum oranı ilimizde yüzde 63.7'dir. Opr. Dr. Necla Öztürk'ün gerçekleştirdiği doğumlardaki sezeryan oranı ise yüzde 22'dir" dedi.



Dr. Necla Öztürk ise hastalarına gerekmediği müddetçe sezeryan doğum yaptırmadığını söyleyerek, "Anne adayları ile birebir görüşerek normal yolla yapılan doğum ile sezeryan ile yapılan doğumun olumlu ve olumsuz yönlerini anlatıyorum. Sezeryan işlemi sırasında anne ve bebek anestezik maddeye maruz kaldığından bu durum anne ve bebek sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sezeryan douğm yapan anne, normal doğuma göre sağlığına daha geç kavuşuyor" dedi.



Vali Baruş da Öztürk'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Vali Baruş, hem Bolu, hem de ülke ortalamasının altında sezeryan ile doğum yaptırarak anne ve bebek için en sağlıklı doğum şekli olan normal doğumu destekleyici çalışmaları nedeniyle Dr. Öztürk'e başarı belgesi verdi.



- Bolu