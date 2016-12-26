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Sezer Özmen, Evkur Yeni Malatyaspor'da

Sezer Özmen, Evkur Yeni Malatyaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'dan ayrılan defans oyuncusu Sezer Özmen ile sözleşme imzaladı.

Sezer Özmen, Evkur Yeni Malatyaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'dan ayrılan defans oyuncusu Sezer Özmen ile sözleşme imzaladı.

24 yaşındaki futbolcu Sezer Özmen, Evkur Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalarken, kulüp başkanı Adil Gevrek, Süper Lig yolunda her türlü fedakarlığı yaptıklarını belirterek, "Transferlerimiz devam edecek. Öncelikli olarak kaleye ve santrfor mevkisine takviye yapacağız" dedi. - Malatya

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