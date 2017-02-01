Sezen Aksu zirvede

Ocak ayında en çok dinlenen sanatçı Sezen Aksu olurken yeni albümü de en çok dinlenen albümler sıralamasında ilk sıraya yerleşti. En çok dinlenen şarkı sıralamasında ise internet fenomeni Çağatay Akman'ın ''Gece Gölgenin Rahatına Bak'' isimli şarkısı Ocak ayını ilk sırada kapattı.

2017'nin ilk ayında, Turkcell'in müzik platformu fizy'ye altı yıl aradan sonra albüm çıkaran Sezen Aksu damgasını vurdu.

Şarkılarıyla gönüllere taht kuran Minik Serçe'nin Ocak ayının bitimine günler kala yayınlanan 16 şarkılık ''Biraz Pop Biraz Sezen'' albümü bir numaraya yerleşerek Ocak ayının en çok dinlenen albümü oldu. Çıktığı ilk günden bu yana en çok dinlenenlerde zirveyi bırakmayan Sezen Aksu'nun Biraz Pop Biraz Sezen albümündeki tüm şarkılar en beğenilen listelerinden TOP 100 YERLİ'de de yerini aldı. Kullanıcıların yeni albümden en çok dinlediği şarkılar ise İhanetten Geri Kalan ve Manifesto.

'VAZGEÇTİM' KLASİKLERDE FAVORİ

Sezen Aksu'nun yeni albümünün yanı sıra klasikleşen albümlerini de sıkça dinleyen fizy kullanıcılarının favorileri arasında Gülümse, Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde, Vol. 2 ve Düş Bahçeleri albümleri yer alıyor. Kullanıcıların yıllardır severek dinlediği Minik Serçe şarkılarında ise Vazgeçtim, Kurşuni Renkler ve Yalnızlık Senfonisi dikkat çekiyor.

