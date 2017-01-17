Sezen Aksu, 6 Yıllık Hasrete Son Verdi

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, 6 yıllık aranın ardından yeni albümü "Biraz Pop, Biraz Sezen"i çıkardı.



Ağırlıklı olarak söz ve müziği kendisine ait şarkılardan oluşan Sezen Aksu'nun yeni albümü "Biraz Pop, Biraz Sezen", bugün satışa çıkarıldı. Toplam 16 şarkıdan oluşan albümde Sezen Aksu'nun, müziğinde ve kişisel dünyasında geldiği nokta ve gözlemlerini sözlerine ve müziğine yansıttığı dikkati çekerken, ünlü sanatçı ise yeni albümüyle ilgili olarak, "Söylediğim şarkılar, popüler hale geldiler belki ama her zaman bir yönüyle kişisel oldular. Bu açıdan yaptığım müzik, pop kategorisinde sayılamaz tam olarak. Aslında hep iç içe ve biraz ayrı durdu bu iki ifade şekli birbirinden. Bu albüm de galiba bu ayrım ve aynılığın demlendiği bir albüm oldu" ifadesini kullandı.



Kapak fotoğrafı Sinan Tuncay tarafından çekilen "Biraz Pop, Biraz Sezen" albümü SN Müzik etiketiyle, DMC tarafından yarın Türkiye'de dağıtıma sunulacak. Albüm, bugün ise tüm dünyada dijital platformlardan satın alınabilecek.



- İstanbul