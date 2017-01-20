Sezaryen Doğumlar 'İnsan Evrimini Etkiliyor'

Bilim insanları annelerin sık sık Sezaryen doğum yapmayı tercih etmelerinin insan evrimini etkilemeye başladığını iddia etti.



Araştırmacılar 1960'lı yıllardan bu yana doğum kanalından sığmayan bebek vakalarının bin kişide 30'dan 36'ya ulaştığını saptadılar.



Yapılan araştırmada leğen kemiğinin dar olması nedeniyle Sezaryen doğumu tercih eden kadınların sayısının arttığı görülüyor.



Eskiden dar doğum kanalına neden olan genler anneden çocuğa geçemiyordu. Çünkü çoğu vakada anne de bebek de doğum sırasında hayatını kaybediyordu.



Avursturya'daki araştırmacılar annelerin Sezaryen doğumu tercih etmeye devam edeceğine inanıyorlar. Ancak bunun normal doğumu tamamen ortadan kaldıracağını düşünmüyorlar.



Viyana Üniversitesi Biyoloji Kuramı Bölümü'nden Doktor Philipp Mitteroecker,"Neden bebeğin doğum kanalından sığamadığı bu kadar çok vaka var?" diye soruyor.



Dr. Mitteroecker'a göre, tıbbın dar doğum kanalı sorunlarına çözüm bulmadığı durumlarda sonuç ölümcül olabiliyor ve bu da evrim kuramı kapsamında doğal seleksiyon olarak kabul ediliyor.



Mitteroecker, "Leğen kemiği dar olan kadınlar 100 yıl önce doğumdan sağ çıkamazlardı. Artık rahatça doğum yapabiliyorlar ve dar leğen kemiği genini kızlarına geçiriyorlar" diyor.



Çelişkili sonuçlar



Evrimin uzun zamandır cevaplanamayan sorularından biri yıllar içinde leğen kemiğinin neden genişlemediği.



Başka hayvanlarla karşılaştırıldığında insan bebeğinin kafası daha büyük ve doğumu zorlaştırıyor.



Araştırmacılar Dünya Sağlık Örgütü'nden topladıkları verileri matematiksel modellerle inceleyerek birbiriyle çelişen sonuçlara ulaştılar.



Yeni doğan bebekler, eskisine oranla daha büyük ve sağlıklı doğuyor. Buna karşın, bebeğin fazla büyük olması doğum sırasında kanalda sıkışıp kalmasına ve anneyi de bebeği de tehlikeye atmasına yol açabiliyor.





Mitteroecker, "Seleksiyonun gücü Sezaryen doğumlarla zayıfladı" diyor ve modern tıbbı eleştirmediğinin, yalnızca evrime olan etkisine dikkat çekmek istediğinin altını çiziyor.



Genlerin geleceği



Araştırmacılar, dünya çapında bebeğin doğum kanalına sığamaması durumuna bin doğumda 30 defa rastlandığını söylüyor.



Son 50-60 yılda bu oranın yüzde 3'ten yüzde 3.3-3.6 gibi bir orana yükseldiğini belirtiyorlar.



Dr. Mitteroecker, "Sürekli sorduğumuz soru, gelecekte ne olacağı. Ben evrimsel sürecin devam edeceğini düşünüyorum ama belki biraz daha yavaş bir şekilde. Bunun da bir sınırı olacaktır. Bir gün bütün çocukların Sezaryenle doğması gerekeceğine inanmıyorum" diyor.