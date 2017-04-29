Sezai Efiloğlu Konseri
SEZAİ EFİLOĞLU KONSERİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
SEZAİ EFİLOĞLU KONSERİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bağcılar
Mekan : İBB Bağcılar Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Merkez Mahallesi 6. Sokak Ebubekir Camisi karşısı Bağcılar
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Kategori : SEZAİ EFİLOĞLU KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io