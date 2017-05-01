Seyyit Harun Veli ve Çevresi Projesinde Start Verildi

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait olan Çarşı meydanında bulunan dükkan ve işyerlerinin yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Adaylık sürecinde Seydişehir'e 3 büyük proje hazırladıklarını kaydeden Başkan Tutal, Eski Garaj, Kuğulu Vadisi , Seyitharun Cami Çevresi projesini çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirtti.

Projelerinin tamamını başlatıklarını kaydeden Başkan Tutal,"Elhamdulillah projelerimizin 3'ünüde başlattık. Seyitharun Veli Cami etrafının açılması Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte başlatıık. Şu anda kamulaştırma çalışmalarımızda, %50 oranına yaklaşmış bulunmaktayız. Mülküyeti Seydişehir Belediyemize ait olan dükkan ve işyerlerimizde yıkım ve temizleme çalışmalarını başlatıyoruz. Kamulaştırmalarda belli bir noktaya geldikten sonra diğer alandaki yıkım ve temizleme çalışmalarını bu yaz ve sonbahar döneminde tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum"dedi.