Seyyidler" Türbesine Ziyaretçi Akını

Zonguldak Alaplı ilçesinin Büyük Tekke köyünde bulunan "Seyyidler" türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.



Alaplı Kaymakamı Saim Eksioğlu, Büyük Tekke Köyünde bulunan türbedeki zatlara ait kabri ziyaret etti. Alaplı Büyük Tekke bölgesi içerisinde bulunan ve çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda kişinin ziyaret ettiği "Seyyidler" Türbesini yakından inceleyen Kaymakam Eskioğlu'na Ereğli Anadolu İmam Hatip lisesinde edebiyat öğretmenliği yapan Osmanlı tarihi araştırmacısı Recep Çetin de eşlik etti. Her yıl çok sayıda kişini katıldığı yemeklerin yapılarak ikram edildiği bu bölgedeki türbeyi ziyaret eden Eskioğlu ve Çetin, türbelerin durumları hakkında bilgi aldılar. Alaplı Kaymakamı Eskioğlu, türbenin tanıtılması için görüşmelerin süreceğini ifade etti.



Kaymakam Eskioğlu, "İçeriden ve dışarıdan gelen misafirlere gösterebileceğimiz nadide türbelerimizden bir tanesidir. Eski özelliğini kazanması gerekir. Osmanlı tarihi araştırmacısı Recep Çetin Hocamızla bugün hem türbeyi ziyaret edelim hem de yerinde görelim dedik. Anadolu'muzun her köşesinde ben kaymakam olarak görev yaptım. Hemen hemen her yerde benzer bir tarihe saygılı, hem dinimize diyanetimize saygı çerçevesinde bu tür Türbelerin ihyasıyla ilgilendik. Çünkü bunlar gerçekten geçmişten bugüne kadar mirasımızdır, önemi ve değeri vardır. Anadolu'nun hem Türkleşme ve Müslümanlaşma süreci içerisinde yüzyıllar boyunca gelip İslam dinini yaymaya çalışan, yaşatmaya çalışan çok büyük zatlar bulunulmuştur. Burada bugün Alaplı Çevresindeki Tekke Köyümüzün böyle bir Zatın bu Sandukalar bulunduruyor olması vatandaşımızın da buraya sahip çıktığını gösteriyor. Köy Muhtarlığı ve Derneğimiz Köyde bu işe önem ve değer veriyorlar. Sayın Valimiz Ali Kaban başta olmak üzere ilgili ve yetkili olan Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, Kültür Turizm Müdürlüğümüz, İl Müftülüğümüz ve İlçede bizler el birliğiyle buranın ihyası için ve tanıtılması için üzerimize düşen her görevi yapacağız" dedi.



Osmanlı tarihi araştırmacısı Recep Çetin de türbe hakkında bilgi vererek şöyle dedi:



"Alaplı ilçesi Büyük tekke köyündeki Seyid Mustafa Türbesi, Alaplı Tarih boyunca Osmanlının ilk döneminden beri, Orhan Gazi döneminin Türkleştirdiği ve İslamlaştığı bir bölgedir. Alaplı'nın geçmiş yıllarda, Osmanlı döneminde görevlendiren yönetici ayarlarından biri olan Sait Mustafa Fakıh adında bir zatın türbesidir. Yörede yaşanan çatışmalarda "ilk" şehit olan kişinin bu türbedeki zat olduğu rivayet olarak biliyoruz. Hatta o olaydan çok uzun yıllar sonra yine o şehidin bir yakını köye gelmiş (araştırma yapmak üzere) ve iddiaya göre bulduğu mezar taşına göre, bu benim büyük dedem demiş ve yine başka bir iddiaya göre de köyde kalmış ve türbedeki ikinci mezar da o kişiye aitmiş. Ama biz bir şekilde o kişilerin "seyyid" olduğu bilgisini sıkça duyduk. Bu türbe, 7-8 yıl kadar önce yeni haliyle yapıldı. Daha önce ahşap ve kötü bir durumdaydı. Türbe yapım tarihi hakkında, 250-300 yıl kadar geçmişi olduğuna dair bilgi aktarımının olduğunu duyduk . Alaplı'nın bir çok köyünde peygamber soyundan gelen isimler var. Daha önce tespit ettiğimiz yıllarda, Mezar Taşların 1830 Yıllara ait olduğunu gördük.bu Mezar Taşları incelediğimizde onlarında sait olduğunu gördük." - ZONGULDAK