Seyyar Satıcının Kitap Okuma Merakı

Gümüşhacıköy ilçesinde seyyar satıcılık yapan 65 yaşındaki Mehmet Koçyiğit, tezgahının başında boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendiriyor.



İzmir'de uzun yıllar terzilik yaptıktan sonra tekstil fabrikasından emekli olan Koçyiğit, 13 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından 2 oğluyla memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine döndü.



İlkokul mezunu olan ve ilçe merkezinde açtığı tezgahta çeşitli eşyalar satan Koçyiğit, boş vakitlerini sürekli okuyarak değerlendirmesiyle dikkati çekiyor.



Çocuklarıyla beraber yaşayan Koçyiğit, ev işlerinden kalan zamanını da kitap okuyarak geçiriyor.



Genellikle siyasi ve tarihi kitapları tercih eden Koçyiğit, okuduğu kitapları daha sonra çevresindekilere hediye ederek kitap okumaları tavsiyesinde bulunuyor.



Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümüşhacıköy'e yerleşip seyyar satıcılık yapmaya başladıktan sonra kitap okuma alışkanlığı edindiğini söyledi.



Eşini kaybettikten sonra hayat arkadaşının kitaplar olduğunu dile getiren Koçyiğit, "Çalışma hayatım boyunca kitap okumaya pek fırsat bulamadım. Eşimi kaybettikten sonra boş vakitlerimi kitap okuyarak değerlendiriyorum. Seyyar satıcılık yaparken zamanım çok oluyor. Kitaplar en iyi arkadaşım oldu." ifadesini kullandı.



Kitap okumaya hiçbir şeyin engel olamayacağını vurgulayan Koçyiğit, şunları kaydetti:



"Daha önce okumadığım için çok üzüldüm ama bol bol kitap okuyarak okumadığım yılların açığını kapatmaya çalışıyorum. Okuduğum kitapların sayısını hatırlamıyorum. Her anım kitap okumakla geçiyor. Çocuklarımın hem annesi hem de babasıyım. Ev işlerini bitirdikten sonra hemen kitaplarımla buluşuyorum. Kitap okumamanın bahanesi yok bence. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Okuduğum kitapları daha sonra ücretsiz veriyorum. Kitap okuyan insan her şeyi bilir, ona göre davranır."



İlçede esnaflık yapan Bilal Bilir ise Koçyiğit'in okuma azminin herkes tarafından takdirle karşılandığını belirterek, "Mehmet ağabeyi yıllardır tanırım, hep kitaplarla iç içe, hep faydalı işler yapıyor. Herkesi okumaya teşvik ediyor. Sürekli kitaplarıyla zaman geçirir. Gençlere güzel örnek oluyor." dedi.