Seyyar Satıcı 5'inci Kez İntihara Kalkıştı

Adana'da zabıta ekipleri tarafından seyyar tezgahı alınan bir kişi, bu kez yüksek gerilim direğine çıkarak 5'inci kez intihar girişiminde bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Osman Boz'un (47) tezgahına zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Boz, tekrar tezgah yaptırıp seyyar satıcılık yapmaya başladı ama her defasında zabıta ekipleri, tezgahına el koydu. Bu nedenle daha önce 3 kez apartmana çıkarak intihar girişiminde bulunan Boz, 18 Ocak günü akşam saatlerinde 4'üncü kez 11 katlı bir binanın damına çıktı. Boz, damın duvarına oturup bir bacağını aşağı sarkıtarak intihar etmek istedi. Polis yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından Boz'u ikna edip damdan indirdi. Ancak Boz, tezgahının alındığını ileri sürerek dün akşam bu kez de Türkmenbaşı Bulvarı'nda 15 bin volt elektrik bulunan yüksek gerilim direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Elektrik çarpmasına karşı elektrikler kesilirken, Boz'un 5'inci kez intihar girişimi de polisin ikna etmesi sonucu önlendi. Yüksek gerilim hattından inen Boz ambulansla hastaneye götürüldü. - ADANA