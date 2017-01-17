'Şeytanın Kabilesi: Semur' korku filminin çekimleri başlıyor!

'Denizli'de ilk defa bir korku filmi çekiliyor!'

DENİZLİ'DE BİR İLK!

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Sarayköy Belediyesi'nin desteğiyle, yapımcılığını Ayhan Ulam'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Gökhan Aksu üstleniyor.

Projenin Denizli'nin tanıtımı için çok önemli olduğunu belirten yapımcı Ayhan Ulam, filmin kadrosunda; 'İpek Erdem, Balamir Emren, Yakup Yavru, Gökçe Nergiz Odzak, Tekin Temel, Batuhan Yar, Musa Yılmaz, Murat Ercanlı, Aydan Çakır' gibi birçok ismin yer aldığını söyledi.