Seymen Gençtürk, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına Talip

Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Dernek Başkanı ve Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi Seymen Gençtürk, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (İASKF) başkanlığına aday olduğunu açıkladı.



Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Gençtürk, önümüzdeki haziran ayı içerisinde yapılması beklenen İASKF başkanlığı için aday olduğunu belirtti. Seymen Gençtürk, katılımcılara şu sözlerle seslendi:



"Amatör spora gönül veren arkadaşlarım, kardeşlerim, büyüklerimin çamurlu sahaların dertleriyle büyüyen amatörün emekçileri, değerli sporseverler yıllarca amatör spora yanlış bakmışız. Tabanda değil tavanda örgütlenmeye çalışmışız. Bunun doğru olmadığını geç de olsa anladık. Amatör spor bir taban hareketidir. Türkiye'nin göz bebeğinde bir kentteyiz. Bir zamanlar Türkiye'nin önemli amatör ve elit sporları bu şehirde yetişirdi. Ancak İstanbul amatörü eskisi gibi sporcu yetiştiremiyor, bir başarı hikayesi üretemiyor, artık yeni bir Nihat dünyanın tanıdığı bir Arda çıkaramıyoruz. Bu şehir spordaki potansiyelini bizlerle kullanarak gizli kalan yüzünü yeniden keşfedecek. 'Futbol sen bizim her şeyimizsin' diye çok güzel bir slogan vardı. Biz bu sloganı 'Amatör spor dünyası sen bizim her şeyimizsin' diye değiştireceğiz. Amatör kulüplerimize de futbolun yanında diğer şubelerimizi açmaları için teşvik vereceğiz. Her şeyi birlikte karar vereceğiz. Birlikte yöneteceğiz" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. - İSTANBUL