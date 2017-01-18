Seymek Kursları Devam Ediyor

Seyitgazi Belediyesi tarafından açılan Seyitgazi Meslek Edindirme Kursları (SEYMEK), ev hanımları tarafından ilgi görüyor.



Seyitgazi Belediyesi tarafından açılan meslek edindirme kursları devam ediyor. İlçedeki ev hanımlarının talepleri doğrultusunda açılan kurslar da yapılan birbirinden farklı ürünler büyük beğeni alıyor. Uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere el sanatları, taş bebek, çanta yapımı konusunda dersleri verilirken, kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerler hem sertifika alarak meslek sahibi oluyor, hem de ürünlerini kazanca dönüştürme fırsatı yakalıyorlar. Öte yandan kursiyerler ilçede böyle kursların açılmasında büyük bir etken olan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'a ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR