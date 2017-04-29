Şeyma Subaşı, Video Çekmek Uğruna Motordan Düşüyordu
Modacı Şeyma Subaşı, sosyal medyayı aktif olarak kullanması ile biliniyor. Subaşı, en son motoru tek elle kullanıp videoya çekmeye çalıştı. Az kalsın düşüyordu.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından, tek eliyle motora binip diğer eliyle de motoru kullanmaya çalıştı. Subaşı'nın bu tehlikeli girişimi az kalsın kaza ile sonuçlanacaktı.
KENDİ HABER ANONSUNU YAPTI
Şeyma Subaşı, videoyu çekerken "Snapchat uğruna Şeyma Subaşı düştü" diye anons yaptı. Neyse ki Subaşı videoda göründüğü kadarıyla düşmeden gidebildi.
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