Şeyma Subaşı, Video Çekmek Uğruna Motordan Düşüyordu

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından, tek eliyle motora binip diğer eliyle de motoru kullanmaya çalıştı. Subaşı'nın bu tehlikeli girişimi az kalsın kaza ile sonuçlanacaktı.

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Şeyma Subaşı, videoyu çekerken "Snapchat uğruna Şeyma Subaşı düştü" diye anons yaptı. Neyse ki Subaşı videoda göründüğü kadarıyla düşmeden gidebildi.