Şeyma Subaşı Mutlu Ailesi Tablosunun Fotoğrafını Paylaştı

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi modacı Şeyma Subaşı Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. Subaşı yanında kızı ve sevgilisi olan fotoğraf ile binlerce beğeni aldı.

SUBAŞI, 20 DAKİKADA 18 BİN BEĞENİ ALDI

Şeyma Subaşı paylaştığı fotoğrafın altına "kavuşmaya saatler kaldı" notunu düşerek özlemini dile getirdi. Fotoğraf 20 dakikada 18 binin üzerinde beğeni aldı:





İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı:



Kaynak: Haberler.com