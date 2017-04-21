Şeyma Subaşı Market Alışverişinde Şıklığını Konuşturdu

Acun Ilıcalı'yla birlikte Survivor'ın çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Şeyma Subaşı, yakaladığı her fırsatta Miami'ye geçiyor.

MARKET FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Özenli giyimi ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şeyma Subaşı,markete dahi süslenerek gidiyor. Son olarak Miami'de bir markete giden Subaşı, manav reonu önünde çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

NEREDEYSE ŞIKLIĞIYLA DOMATESLERİ BİLE ÇATLATTI

Şık kıyafeti ve platform topuklu ayakkabılarıyla göz kamaştıran Subaşı, market alışverişi için fazlaca gösterilişli olduğunu kendisi de kabul etti. Şıklığıyla neredeyse reondaki domatesleri bile çatlatacak Subaşı, fotoğrafına "Bu halde market alışverişi yapıyorum da..." notunu ekledi.

İşte Şeyma Subaşı'nın paylaşımına eklediği not:



