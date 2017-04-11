Şeyma Subaşı Kendisine 'Çırpı Bacak' Diyen Takipçisine Ayarı Verdi

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı sosyal medyayı çok sık kullanan ünlülüler arasında yer alıyor. Subaşı, takipçilerinin yorumlarına da sık sık cevap veriyor. Bu sefer de bir takipçi ünlü modacının bacaklarına laf edince Subaşı, hiç altta kalmadı.

"ÇIRPI MI?"

Şeyma Subaşı'nın takipçisi, "O çırpı bacaklarınla öküz gibi spor yapıyosun" dedi. Subaşı da takipçisine "Ha ha çırpı mı" diyerek alaylı bir cevap verdi.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı:

