Şeyma Subaşı Fatih Terim'le Selfie Çekindi

Survivor 2017'de ünlüler ve gönüllüler takımları bir partiyle bileşti. Partiye onur konuğu olarak Fatih Terim de katıldı.

Survivor 2017'nin çekimlerinde Acun'u yanlız bırakmamak için Dominik Cumhuriyeti'ne giden Şeyma Subaşı, Fatih Terim'i görünce selfie çekinmeden bırakmadı.

İşte Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımı: