Şeyma Subaşı Fatih Terim'le Selfie Çekindi
Şeyma Subaşı, Survivor 2017 birleşme partisine gelen Fatih Terim'le selfie çekindi. Çekindiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı.
Survivor 2017'de ünlüler ve gönüllüler takımları bir partiyle bileşti. Partiye onur konuğu olarak Fatih Terim de katıldı.
Survivor 2017'nin çekimlerinde Acun'u yanlız bırakmamak için Dominik Cumhuriyeti'ne giden Şeyma Subaşı, Fatih Terim'i görünce selfie çekinmeden bırakmadı.
İşte Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımı:
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