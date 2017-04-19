Şeyma Subaşı, Evlilik Müjdesi Verdi

Ünlü modacı Şeyma Subaşı, Instagram hesabından "Evleniyorum" diyerek fotoğraf paylaştı. Sevgilisi Acun Ilıcalı ile Subaşı'nın ne zaman nikah masasına oturacakları merak konusu oldu.

"BÜYÜK AŞKIN OLDUĞU YERDE, BÜYÜK MUCİZELER VARDIR"

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından fotoğraf paylaşıp İngilizce olarak "Büyük aşkın olduğu yerde büyük mucizeler vardır" dedi. Ardından "evleniyorum" diye not düştü.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı:



Kaynak: Haberler.com