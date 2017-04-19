Şeyma Subaşı, Evlilik Müjdesi Vermesinin Ardından Sosyal Medyada Gündem Oldu

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından fotoğraf paylaşıp altına "Evleniyorum" diye not düştü. Bu haber magazin dünyasına bomba gibi düştüğü gibi sosyal medyada da anında gündem oldu.

"KENDİ ŞANSINI KENDİ YARATAN KOCA YÜREKLİ KADIN"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan modacı Şeyma Subaşı, evleneceği haberini vermesinin ardından gündem oldu. Takipçilerinin dediklerine gülüp geçen Subaşı için "kendi şansını yaratan koca yürekli kadın" Tweet'i herkesi gülümsetti.

İşte o Tweetlerden bazıları:







Kaynak: Haberler.com