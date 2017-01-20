Seyitgazili Öğrencilerin Karne Sevinci

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karne heyecanı yaşandı.



Seyitgazi Çok Programlı Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım törenine, okul müdürü İskan Filiz, müdür yardımcıları Ömer Kamil Kaleli ve Hüseyin Demir ile öğretmenler katıldı. Öğrenciler, karnelerini okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenlerinin elinden aldı. Burada öğrencilere yönelik konuşan okul müdürü İskan Filiz, "Yorucu ve yoğun tempo sonunda ara dönemimize geldik. Sizlere tavsiyem bol bol kitap okumanızdır" dedi.



Daha sonra toplu fotoğraf çekinilmesiyle tören sona erdi. - ESKİŞEHİR