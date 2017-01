Seyitgazili Ak Gençler Referanduma Hazır

AK Parti Seyitgazi Gençlik kolları İlçe yönetim kurulu toplantısı yapıldı.



Toplantıda, Seyitgazi Ak gençliğin yönetim kurulu üyelerinin her daim olası bir seçim ve referanduma hazır olduğu mesajı verildi. Toplantıda konuşan AK Parti Seyitgazi Gençlik Kolları Başkanı Halil Can, "Teşkilat olarak her zaman olası bir seçime referanduma hazırız. Geleceğin teminatı biz gençler ülke yönetimimizde her zan söz sahibi her zaman aktif olarak ülkemizin hedefleri gözeterek çalışacağız. 15 Temmuz hain girişimde, biz gençler nasıl vatanımıza sahip çıktıysak, aynı ruh ve şevkle, yine demokrasi için yeni Anayasa için bilhassa tam bağımsızlığımız için sandığımıza sahip çıkacağız" dedi. - ESKİŞEHİR