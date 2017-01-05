Seyitgazi Muhtarlar Derneği'nden Başkan Kalın'a Ziyaret

Seyitgazi Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti.



Seyitgazi'nin 51 mahallesi bulunduğunu ve vatandaşa hizmet noktasında muhtarlarla el ele vererek çalıştıklarını belirten Başkan Kalın, "Muhtarlarımıza kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık" dedi.



Seyitgazi'nin her alanda cazibe merkezi olması için çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Kalın, "İlçemizin gelişimi için muhtarlarımızın ayrı bir yeri ve önemi var. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılama noktasında da sizlerin taleplerini dikkate alarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık" şeklinde konuştu.



Seyitgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Ethem Yıldız ise, Başkan Kalın'ın muhtarlardan gelen talepleri her zaman dikkate alarak çözüme kavuşturduğunu ifade etti. Başkan Kalın ile kordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Yıldız, "Başkanımıza tüm sorunlarımızı rahatlıkla iletebiliyoruz. 24 saat halkın hizmetinde olan bir başkanımız var. Ben tüm muhtar arkadaşlarım adına göstermiş olduğu ilgi ve yardımları için başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR