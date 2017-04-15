Seyir Halindeyken Kalbi Duran Sürücüyü 112 Ekipleri Kurtardı

Hatay'da, seyir halindeki araç sürücüsü kalp krizi geçirerek rahatsızlanınca önce bir araca ardından karşı yönden gelen bir tıra çarparak durabildi.



Kaza İskenderun - Antakya Karayolu üzeri Kıcı mevkiinde meydana geldi. Musa Köseoğlu isimli araç sürücüsü seyir halindeyken kalp krizi geçirerek önce bir araca ardından karşı yönden gelen bir tıra çarparak kaza yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Köseoğlu'nu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkardı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Musa Köseoğlu, 122 Acil ekipleri tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - HATAY